С начала года на Донбассе погибли 29 гражданских - ОБСЕ

На Донбассе с 1 января 2018 года по июль погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 132 человека. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг через видеосвязь из Донецкой области, передает УНН.



"Погибло, по последним данным, с 1 января по июль, СММ подтвердила 161 случай жертв среди гражданского населения. 29 погибло и 132 получили ранения", - рассказал он.