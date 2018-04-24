Покушение на Здоровье. Кто стоит за крупнейшими заказными преступлениями в украинском фармбизнесе?

С момента покушения на генерального директора ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Александра Доровского прошел месяц. По горячим следам найти исполнителей преступления не удалось. Напомню, 5 июля 2018 в автомобиле главы фармкомпании в Харькове во время движения произошёл взрыв. Была повреждена задняя часть машины, а водитель и пассажиры серьезно не пострадали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство.

Последнее предупреждение?



«Отрабатывается несколько версий, в том числе, связанные с предпринимательской деятельностью и личной неприязнью. Проводятся экспертизы, опрос свидетелей. Шансы выйти на преступников есть», – сообщил на условиях анонимности сотрудник главного управления национальной полиции Харьковской области. По его словам, «наиболее вероятен украинский след». «Скорее всего, целью было запугать жертву, о чем свидетельствует характер закладки и мощность взрывного устройства», – добавил он.

СМИ делают предположения о причинах конфликта. Здесь и передел рынка, и противоречия между бизнес-партнерами и даже политическое противостояние в Харькове.

Один след ведет якобы к иностранцам, имевшим отношение к казахстанскому БТА-Банку. Но бурных публичных разбирательств финансистов, свидетелями которых украинцы были несколько лет назад, сейчас нет. Тогда никого не взрывали, зачем это делать сейчас?

Предполагают, что еще одним заинтересованным лицом может быть руководство крупного киевского фармпредприятия. О целях такой «акции устрашения» в СМИ не говорят. Конечно, у «Здоровья» есть несколько судебных споров с киевлянами. Борщаговский химико-фармацевтический завод, владеющий торговым знаком «Корвитин», в начале года хотел запретить харьковской фирме продавать препарат «Корвитин Плюс». «Дарница» воюет против «Цитрамона — Здоровье». Но вряд ли эти споры стоят того, чтобы из-за них 15 лет провести в тюрьме. Да и маркетинговые игры с названиями, невозможные в ЕС, вполне привычны в украинских реалиях. Те же «дарницкие» с успехом добавляют свое имя к названиям известных лекарств.

Политики здесь тоже мало. Александр Доровский максимально сосредоточен на управлении компанией, выработке долгосрочной стратегии и не участвует в политических играх.

То есть явных мотивов этого уголовного преступления не просматривается. В таких случаях криминалисты прибегают к психоанализу.

Психопортрет

Психологический портрет помогает найти скрытую мотивацию преступника, сузить круг подозреваемых, выявить серийные преступления и даже предугадать с большой вероятностью, кто может стать очередной жертвой. Впервые такой метод применила полиция Нью-Йорка в 1957 году по делу «сумасшедшего бомбиста».

В нашем случае необходимо посмотреть на общую ситуацию в фармацевтической отрасли. После смены власти в 2014 году и ускоренного евроинтеграционного курса иностранные компании получили определенные преференции на украинском рынке лекарств. В 2016 году парламент разрешил им регистрировать свою продукцию за 17 дней, тогда как украинские конкуренты проходят это процедуру в срок от 90 дней до 2 лет.

В результате, если в 2016 году местные производители контролировали под 70% реализации, то в 2017 году их доля упала чуть ли не до 40%. И хотя объемы рынка в целом возросли за 2017 год на 21% – до 73 млрд. грн., такие темпы не покрыли 30% падения. В 2018 году тенденция та же — иностранцы отвоевывают все больше места под украинским солнцем.

На этом фоне «Здоровье» показывает неплохую динамику. По данным недавнего исследования «Фармацевтика Украины. Инфографический атлас» , конкуренция в среднем сегменте топ-10 фармкомпаний усилилась. На первом месте по продажам 2017 года стоит ПАО «Фармак» с показателем 88 млн. долл. Его уже не догнать. Основная борьба разворачивается между тройкой украинских предприятий: «Артериум» 58 млн. долл., «Дарница» 53 млн. долл. и «Здоровье» 50 млн. долларов.

Есть уже открытые конфликты: Борщаговский химико-фармацевтический завод заявляет о попытках «недружественного поглощения» и через суд пытается отменить покупку своих акций «Дарницей». Отбивается от рейдеров и «Интерхим».

К этому добавились негативные ожидания в экономике. Уровень бедности растет. Покупательская способность падает. В июле задержали пенсии. Гривне предрекают очередное падение.

Все это создает психологическое давление, которое потенциально может подтолкнуть к мысли преступить закон. Разумеется, не всякого. Скорее всего, такой стресс из-за опасения прослыть неудачником не выдержит человек, привыкший быть безоговорочным лидером, не умеющий проигрывать, натренированный преодолевать страх и не боящийся идти на конфликт, возможно, с детской травмой и желанием доказать всем свою самостоятельность и значимость. Внешние обстоятельства только способствуют преступлению.

Скелеты на свободе

Заказные покушения характерны для любой сферы бизнеса. Для фармацевтической отрасли они, скорее, исключение из правил, несмотря на миф о «лекарственной мафии». В сферах, где государственный контроль жестче, криминала меньше. Это о фарме тоже.

Почему в Украине убийства за деньги стали чуть ли не нормой? Война тут не при чем. Одна из причин — чувство безнаказанности и попустительство власти. Десяток резонансных дел о покушениях в Харькове и Киеве не доведены до конца.

В фарминдустрии тоже есть свои скелеты в шкафу. Десять лет назад мир столкнулся с финансовым кризисом. Украинские производители лекарств оказались перед угрозой банкротства. Конкуренция была жесткой. Главными соперниками были компании «Дарница» и «Фармак». Последняя заявляла о попытках захвата — инвестфирмы скупали акции предприятия в интересах неустановленных лиц. Такие же жалобы были и от БХФЗ.

2009 год. 9 июня неизвестный стреляет в генерального директора «Фармак» Филю Жебровскую.

По случайному совпадению в эти же дни у «Дарницы» принимают историческое решение сменить лидера. 10 июня генеральным директором компании становится спортсмен и меценат Глеб Загорий, который, по его же словам, имеет дружеские отношения с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Александром Третьяковым, Борисом Ложкиным и другими влиятельными людьми. На высоком посту он сменил своего отца Владимира Антоновича, руководившего фирмой 15 лет.

Подозреваемого в нападении на Филю Жебровскую Виктора Зубрицкого нашли через несколько месяцев. Он оказался знакомым руководителя «Дарницы», просидел 2,5 года под следствием, вышел под подписку о невыезде из-за решения нового судьи и выехал из Украины. Возможно ли такое без помощи влиятельных людей? А заказчика преступления все еще устанавливают. В следующем году будет 10 лет как. Хотя, возможно, если бы это покушение было раскрыто, то и случая со «Здоровьем» не было бы.

Не исключено, что и дело Александра Доровского «зависнет» и никто не понесет справедливого наказания. Остается надеяться, что «Здоровье» напишет свою историю успеха, несмотря на происки недоброжелателей.

Остальные фармкомпании пока могут расслабиться — как показывает практика, «заказы» в отрасли происходят раз в десятилетие. А за это время отечественный «сумасшедний бомбист» может успокоиться, или во власти, наконец-то, перестанут помогать «токсичным» личностям.