Новый начальник управления СБУ в Киеве и области - что известно об Олеге Валендюке

Начальником главного управления СБУ в Киеве и Киевской области президент Петр Порошенко 31 июля назначил Олега Валендюка, которого ранее мало знала широкая общественность. Но известного в узкому кругу специалистов.



Валендюку 44 года, родился в Виннице, выпускник Винницкого политехнического института - факультета автоматики и компьютерных систем управления. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Кадровый прокурор с 20-летним стажем, государственный советник юстиции 3-го класса, что соответствует званию генерал-майора.



Прошёл все ступени прокурорской работы — от областной прокуратуры до исполняющего обязанности прокурора Киева. Последним местом работы Валендюка, по информации отдельных СМИ, была Службы внешней разведки.



Известно также, что в прокурорском кейсе Олега Валендюка два громких выигранных дела - представительство интересов государства в судебном процессе по делу о возвращении в государственную собственность металлургического комбината "Криворожсталь", проданного структурам Рината Ахметова. И Никопольского завода ферросплавов , контролируемого Виктором Пинчуком.



Также при его непосредственном участии во время работы в Генеральной прокуратуре Украины Киеву было возвращено более тысячи гектаров земли, незаконно выведенных из столичной собственности мэром Леонидом Черновицким.



Из проблемных моментов биографии Олега Валендюка - люстрационный вопрос. По мнению ряда журналистов, Валендюк подпадал под действие закона "Об очищении власти". Однако окружной административный суд Киева не нашел оснований для применения к Валендюку запретов, предусмотренных люстрационным законом. Это же решение было подтверждено и постановлением Высшего административного суда Украины.



При этом ряд экспертов отмечает главную особенность нового руководителя столичной СБУ - его равноудалённость и неинтегрированность ни в одну из провластных или олигархических групп влияния. Это обстоятельство на данной должности является безусловным плюсом.



Блогер и журналист Алена Яхно, ранее работавшая в прокуратуре Киева, отметила, что Валендюк профессионал очень высокого уровня.



"Он один из лучших юристов в стране. Не думаю, что СБУ – это то место, где Валендюк сможет максимально раскрыть свой потенциал. Странно, что при тотальном кадровом дефиците его не взял в свою обойму Луценко. Валендюк выше всех помощников Юрия Виталиевича на 10 голов. И в прямом, и в переносном смысле".

