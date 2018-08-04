Начальник полиции Киева не против разрешить хранение легких наркотиков

Начальник полиции Киева не против разрешить хранение легких наркотиков

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко выступает за декриминализацию хранения легких наркотиков. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Левый берег". "Может, я выскажу крамольную мысль и меня осудят многие коллеги, но я бы хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализовал.

И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество," - сказал он.

По его словам, задержанным очень часто объявляются подозрения в совершении такого преступления, как хранение наркотиков. Но не все наркоманы являются наркоторговцами. "Если в кармане у человека сигарета – понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретам, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие этого разделения сильно засоряет нашу работу", - объясняет он.

Глава столичной полиции называет это одной из проблем Уголовного Кодекса. "Задерживая человека с 2 граммами конопли или с сигаретой, полицейский это изымает. Мы открываем криминальное производство. Идем в суд, чтобы получить разрешение на экспертизу. Сдаем экспертам, те исследуют и говорят: "Извините, тут три-четыре грамма, а не пять". На уголовное дело не хватает, дело мы закрываем. И таких дел очень много, потому что патрули постоянно работают с такими людьми", - говорит Крищенко.

При этом правоохранитель выступает против легализации легких наркотиков. "Я - не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит бюджет", - подытожил Крищенко.