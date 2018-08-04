Начальник полиции Киева не против разрешить хранение легких наркотиков

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко выступает за декриминализацию хранения легких наркотиков. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Левый берег". "Может, я выскажу крамольную мысль и меня осудят многие коллеги, но я бы хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализовал.

И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество," - сказал он.



По его словам, задержанным очень часто объявляются подозрения в совершении такого преступления, как хранение наркотиков. Но не все наркоманы являются наркоторговцами. "Если в кармане у человека сигарета – понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретам, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие этого разделения сильно засоряет нашу работу", - объясняет он.



Глава столичной полиции называет это одной из проблем Уголовного Кодекса. "Задерживая человека с 2 граммами конопли или с сигаретой, полицейский это изымает. Мы открываем криминальное производство. Идем в суд, чтобы получить разрешение на экспертизу. Сдаем экспертам, те исследуют и говорят: "Извините, тут три-четыре грамма, а не пять". На уголовное дело не хватает, дело мы закрываем. И таких дел очень много, потому что патрули постоянно работают с такими людьми", - говорит Крищенко.



При этом правоохранитель выступает против легализации легких наркотиков. "Я - не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит бюджет", - подытожил Крищенко.

