Воровать из кармана украинцев можно и даже нужно!

Этот, почти что политический, лозунг взяли на вооружение компании, оказывающие финансовые услуги, и в короткий промежуток времени стали "крышей" для отечественных мошенников и кидал. Воровать из кармана украинцев можно и даже нужно! Схем "развода" на деньги в нынешнее время великое множество, суть их заключается в том, чтобы спровоцировать жертву на перевод средств на нужный счёт под любым предлогом.

Мошенники “выдуривают” деньги украинцев то ли посредством звонка “из полиции”, то ли посредством фальшивого "выигрыша", за который надо внести предоплату. Главный компонент в таких историях - компания, через которую "кидаемый" переведет деньги на счет злоумышленников. Требования у мошенников к такой фирме немногочисленные, но существенные:



- компания должна сохранить анонимность получателя денег, то бишь мошенника.



- служба финансовой безопасности этой компании должна не реагировать на заявления “кинутых” украинцев.



Если собрать отчёт о самых распространенных мошеннических схемах которые работают на территории Украины, можно увидеть что львиная доля операций по переводу средств после звонка мошенников делается через систему iPay http://ipay.ua/



Она интересна не только тем, что пользуется безоговорочной популярностью у отечественных кидал, но в реестре судебных решений имеются документы, по которым видно, что и сама платёжная система iPay самостоятельно снимает деньги с карточек клиентов, не дожидаясь мошенников.Вот короткая история. Одна женщина 30 июля 2016 года через официальный сайт iPay http://ipay.ua/) пополнила мобильный своего мужа на сумму в 10 гривен, расплатившись картой "Ощадбанка" её супруга. Тут же мужу пришла СМСка о снятии с его счёта 11 гривен 49 копеек - сумма пополнения, плюс комиссия. Вроде, всё хорошо, но не тут то было.На следующий день приходят сообщения, что с карты мужа списаны деньги - три раза по 510 и один раз 308 гривен. Всего - 1838 гривен. Перевод денежных средств произошел через платёжную систему iPay http://ipay.ua/). Причём, следствию, согласно Решения Троицкого районного суда Луганской области, так и не удалось выяснить на какую карту или счёт были переведены украденные деньги.Никто, кроме iPay http://ipay.ua/) не знал финансовой информации о карте потерпевших (номер карты, срок действия карты, CVR-код), которая нужна была для снятия денег. Выводы делайте сами. Но если кто-то подумает, что тысяча восемьсот с лишним гривен - это не так много, то через эту платёжную систему похищают и значительно большие суммы.В феврале этого года похитили 40 тысяч гривен http://reyestr.court.gov.ua/Review/73850758).Апрель 2017-го - похитили 248 тысяч гривен http://reyestr.court.gov.ua/Review/66368539),февраль 2017-го - 16 тысяч гривен http://reyestr.court.gov.ua/Review/64725142),июнь 2016-го - 17 тысяч гривен.И таких судебных решений масса. С миру по нитке, как говорится. Если бы iPay http://ipay.ua/) занималась качественным предоставлением финансовых услуг, то компании не составило бы труда выявить огрехи в системе, которыми пользуются мошенники, но они на украинском рынке вот уже десять лет, и схема работы не меняется, от чего выигрывают украинские "кидалы" и сама платёжная система iPay http://ipay.ua/).В сухом остатке эта компания на протяжении 10ти лет оказывает содействие злоумышленникам, которые стремятся обчистить карманы простых украинцев. Такие себе онлайн-карманники образца 21-ого века. Собственником платёжного сервиса айпэй и одноимённой торговой марки является ООО "Универсальный дата центр". В свою очередь владеет "УДЦ" другое юрлицо - ООО "ТК Менеджмент". Конечный бенефициар ООО "УДЦ" и ООО "ТК Менеджмент" Константин Куклев. Ему принадлежит также фирма "Пластик карта" - один из крупных игроков на рынке выпуска и обслуживания пластиковых карт в Украине. И вот как раз с "Пластик картой" и связана ещё одна интересная история о способе ведения бизнеса Куклевым. В 2015 году налоговая начала процесс о принудительном взыскании налогов с нескольких фирм Куклева, среди которых и знакомая нам “Пластик карта”. Фискалы вменяли его бизнесу неуплату чуть более 1,6 миллиона гривен налога на прибыль.Куклев же всё отрицал, утверждая что у него чистый бизнес и задолженности нет, а действия налоговой - давление на бизнес. Тогда эту историю ему удалось замять, от налоговой отбились, хотя рассмотрение нескольких уголовных дел (всего их по ООО "Пластик карте" было заведено 49) длятся и поныне. Однако в реестре судебных решений есть интересные документы, которые показывают почему фискалы взялись за “Пластик карту” и как Куклев вёл свой бизнес. В многочисленных ухвалах суда налоговая не только указывает сумму неуплаты, но и описывает саму схему уклонения от налогов.Согласно судебному документу, ООО “Пластик карта” заключило договор с государственным "Ощадбанком" и оказывает ему услуги процессинга и персонализации пластиковых карт. Однако, как выяснили фискалы, эти функции “Пластик карта” не выполняла самостоятельно, а передал по договорам субподряда ряду коммерческих предприятий, которые все так или иначе принадлежат и контролируются Куклевым.Среди них, например, ООО “Техноколсалтинг”. А фирма "Техноконсалтинг" нанимала для выполнения этих работ физлиц-предпринимателей. А те, в свою очередь, в кратчайшие сроки деньги снимали и обналичивали. Делалось это для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу."Поряд із цим, перевіряючими (органи ДФС) зауважено, що вартість персоналізації 1-ї картки становить 1,20 грн., у той час як згідно розцінок позивача (ТОВ Пластик Карта) на виробництво пластикових карток по підрядних видам робіт, вартість процесу персоналізації 1-ї картки становить 0,01 грн... За висновками відповідача, операції ТОВ "Підприємство "Пластик Картка" із вказаними контрагентами були направлені не на досягнення взаємної вигоди та економічного ефекту, а на мінімізацію витрат, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту по податку на додану вартість”, - пишут в Постановлении Киевского окружного административного суда (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45361494).Ещё один интересный момент - договор об обслуживании, выпуске и персонализации пластиковых с "Ощадбанком" заключало именно ООО "Предприятие "Пластик карта" и эта фирма не имела права передавать финансовую или какую-либо другую информацию о картах и их владельцах третьим лицам без письменного разрешения самого "Ощадбанка".В том числе и использовать эту информацию в своих целях они не имели права. А теперь вернёмся к историям со схемами краж и снятия средств с банковских карт. Больше всего мошенники снимают деньги именно с карт "Ощадбанка" через систему iPay http://ipay.ua/), которая принадлежит Константину Куклеву. Персонализацию, выпуск, процессинг и обслуживание этих карт "Ощадбанка" ведут другие фирмы Куклева.Странные совпадения, не правда ли? Выходит, что "Пластик карта" легко может передавать финансовую и другую информацию о владельцах карт и состоянии их счетов мошенникам, либо же использовать эти данные в своих целях. Им ничего не мешает это делать, кроме, конечно же, формальности в договоре с "Ощадбанком". http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52440064 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52476113 Менеджмент Куклева потратил тогда много денег на отбеливание репутации “Пластик карты” в украинских СМИ.Сам Константин Куклев даже устраивал множество пресс-конференций, где рассказывал о том, как налоговики прессуют его бизнес.Однако при этом он скромно умалчивал то, что налоговую прежде всего интересовал тот факт, что “Пластик карта” передавала третьим лицам информацию о владельцах платёжных карт без письменного разрешения банка-эмитента.Не рассказывал он также и связке “Пластик карта” - Техноконсалтинг и ФОП, которая была создана для минимизации налогов. (https://censor.net.ua/resonance/357370/hronika_nalogovogo_bespredela ) Вообще о стиле ведения бизнеса Куклевым судебный реестр может много чего рассказать. Например, ещё одна его фирма “Инжинирингово-произовдственная компания “Ронтек”, которая является частью платёжной системы iPay http://ipay.ua/)с 2015 года находится под санкциями Министерства экономического развития и торговли Украины.В санкционный список “Ронтек” попал за нарушение правил расчётов в иностранной валюте http://document.ua/pro-zastosuvannja-specialnoyi-sankciyi-individualnogo-rezhim-doc224857.html). За это директор “Ронтека” сам Констатнин Куклев был признан судом виновным в совершении административного правонарушения http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45254412). Однако производство закрыли в связи с окончанием сроков привлечения к админответственности. ООО "Строительная компания "Тектоника", которую Константин Куклев контролирует через уже изветстную "ТК Менеджмент", имеет задолженность по налогам на 247 349 гривен и 85тыс грн налоговая с них взыскивает через суд http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65458059).Но самый основной бизнес-актив Куклева это торговая марка и платёжная система iPay http://ipay.ua/), принадлежащая ООО "Универсальный дата центр". "УДЦ", согласно их финотчётности, имеет низкую рентабельность и высокую долговую нагрузку. Что наталкивает на мысль, что ООО Универсальный дата центр” - продолжают уменьшать свою налогооблагамую базу, рисуя себе затраты.Суть схемы проста.Предприятие якобы покупает у другого предприятия не материальные товары по цене, допустим, в 100 гривен.Например, компьютерную программу. Себестоимость же стоимость этой программы, допустим, 40 гривен. Вот эту разницу в 60 гривен, путём создания завышенной цены и завышенных затрат, через продавца выводят и отмывают.Чем-то подобным может заниматься и сама сеть платежных терминалов iPay http://ipay.ua/).Если посмотреть на то, в каких банках держит счета эта компания, то тут можно найти украинскую "дочку" российского “Альфа-банка” Михаила Фридмана. "Диамант банк", с которым также работает система айпэй вообще признан неплатежеспособным и Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в “Диманат” временную администрацию.А прошлый менеджмент банка вообще обвиняется в разворовывании и выводе 112 миллионов гривен http://reyestr.court.gov.ua/Review/69640973). Ещё один счёт платежная система iPay http://ipay.ua/) держит в "Глобус банке". Этот банк держал 100 миллионов гривен Александра Януковича http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64797151). Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников "Всеукраинского банка развития".Однако в ГПУ утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович.По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года "с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка". Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым. Истории банков тут приведены для понимания того, кто является партнером iPay http://ipay.ua/) в Украине и как они ведут дела. В контексте написанного выше, как-то не удивительно, что один из главных инженеров-программистов платежной системы iPay http://ipay.ua/) (работает ООО “Универсальный дата центр) был обвинён ГПУ в совершении преступления по части 4 статьи 301 уголовного Кодекса Украины - производство и сбыт детской порнографии http://reyestr.court.gov.ua/Review/72483834).Свою вину в суде он признал и согласился подписать соглашение со следствием. Так что стоит, наверное, дважды подумать, прежде чем доверять свои деньги с карты платёжной системе iPay http://ipay.ua/). Ведь у вас их могут попросту увести, как у той женщины из Луганской области. Ну или кому будет приятно понимать и осознавать, что его деньги, которые он заплатил в качестве комиссии, прокрутят и "отмоют" через банки с сомнительной репутацией. Да и вообще, лучше обходить десятой дорогой платёжные системы столь популярные у современных онлайн-карманников, тем более что эта система никак с ними не борется, а потакает им.