Украинцам подают как новые идеи то, о чем Медведчук говорит уже пять лет, - эксперт

В течение 5 лет лидер ОО "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук предлагает то, что сейчас подают украинцам как нечто новое. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал политический аналитик Сергей Лозовский.



"Если мы возьмем фигуру Медведчука и рассмотрим его в ретроспективе хотя бы последних 5 лет, то он в течение 5 лет говорит вещи, которые сейчас стали подавать как новеллы", - считает он.



Одним из главных пунктов Лозовский выделяет положение о том, что народ должен быть участником процессов, происходящих в Украине, а не объектом, о котором часто говорит Медведчук.



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