Сегодня на Донбассе получил ранение один украинский военный

В результате боевых действий на Донбассе с полуночи получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.



"С начала текущих суток имеем одного раненого. Состояние здоровья нашего бойца удовлетворительное, он доставлен в военный госпиталь в Мариуполе", - сказал он.



Мотузяник рассказал, что с полуночи и по состоянию на 09.00 утра зафиксировано четыре прицельных враждебных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.



В частности, по его словам, на Луганском направлении таких провокаций произошло уже две. Около полуночи противник применил гранатометы и стрелковое оружие в сторону защитников Крымского.



Также, отметил он, дважды оккупант нарушил режим тишины у Марьинки и Лебединского соответственно. Обстрелы произошли ночью, около часа. Противник применил гранатометы различных типов и стрелковое оружие, на что получил адекватный ответ со стороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

