Коболев: Мне регулярно поступают разные угрозы

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что постоянно получает различные угрозы.



"Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", - сказал он в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", комментируя покупку для него бронированного автомобиля.



На уточняющий вопрос о том, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, А.Коболев сказал: "Я не могу это комментировать".

