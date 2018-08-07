Эпидемия нового психического отклонения захватывает мир

Эпидемия нового психического отклонения захватывает мир

Бостонская медицинская школа установила, что многие люди решаются на пластические операции, отталкиваясь от того, как выглядят после использования фотофильтров в мобильных приложениях. Данный феномен уже окрестили "Snapchat дисморфия", передает The Tech Times.

Сегодня любой человек может преобразиться для фотографии с помощью фотофильтров. Кожа может стать более гладкой, изменится цвет лица, разрез глаз. Пластические хирурги констатируют: все больше людей опираются на результат ретуши собственных фото, приходя на консультации. Пациенты хотят иметь большие глаза, более полные губы и тоньше нос.

К примеру, по данным Американской академии лицевой пластики и восстановительной хирургии, примерно 55% клиентов пластических клиник обращаются к врачам, так как хотят выглядеть лучше на селфи. В целом специалисты отмечают, что молодые девушки неадекватно оценивают свой внешний вид, считая себя недостаточно красивыми в реальной жизни. Их оценка собственного тела происходит исключительно через социальные сети, а это ведет к сниженным показателям удовлетворения собой. Ведь многие фотофильтры представляют в итоге нереалистичные образы красоты.