В ближайшие дни в Украине будет тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 8 августа, над Украиной будет господствовать теплая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В среду - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, на Закарпатье и в южной части ночью 18-23°, днем 27-32°. В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 39,2 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1887 году.



В четверг, 9 августа, в Украине также будет без осадков. Ветер северо-восточный (в западных областях - юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 15-20°, днем 27-32°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



7 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре в пределах Киева 25°.

