В День независимости проведут крупнейший парад

Ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на брифинге во время репетиции военного парада в Киеве во вторник, 7 августа.



"На Майдане Независимости состоится военный парад. Он является чрезвычайно мощным, большим, чем были в прошлые годы, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины, а также 100-летию возрождения государственности Украины. Всего в параде участвует 4500 военнослужащих", - сказал он.



Полторак обратил внимание на то, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.



Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос участия в военном параде Военно-морских сил Украины.



"Мы отрабатываем разные варианты. И наши Военно-воздушные силы готовы к любым действиям, они тренированные, хорошо подготовлены. Но решение будет приниматься в ближайшее время по военно-воздушному компоненту", - сказал министр.

