Гройсман попросил потреблять меньше газа назло России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к жителям страны с просьбой потреблять меньше газа, чтобы топливо не пришлось покупать у России. Свое предложение он опубликовал в понедельник, 6 августа, на своей странице в Facebook.



«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-нибудь в другом месте. Чтобы этого достичь, надо выполнить простое уравнение — потреблять столько газа, сколько добываем», — написал он.



В конце июля украинский премьер заявлял, что Киеву необходимо отказаться от импорта газа и не допустить зависимость от России. «Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — говорил Гройсман.



Глава правительства добавил, что запасы природного газа в Украине позволят обеспечить топливную автономность от Москвы. По словам премьер-министра, Киев сможет начать полномасштабную добычу газа на своей территории, снизив таким образом цены на топливо внутри страны.

