Акула убила туриста в Египте

41-летний турист из Чехии, отдыхавший с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее города Марса-эль-Алам, погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщает AFP.



Останки погибшего обнаружили на пляже. Министерство здравоохранения Египта решает вопрос передачи тела чешской стороне. Также МИД Чехии ждет комментариев от египетских коллег для того, чтобы составить рекомендации для чешских туристов относительно соблюдения техники безопасности на курортах Египта.



Председатель городского совета Марса-эль-Алам Атеф Агди сообщил, что в настоящее время расследованием инцидента занимается Министерство окружающей среды Египта. «Купание на пляжах в окрестностях Марса-эль-Алам безопасно, — сказал Агди. — Но дайверы, которые заплывают за барьер кораллового рифа, рискуют подвергнуться нападению акул».

