С августа в Киеве за вывоз мусора придется платить отдельно

Уже с августа жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества фактически проживающих там людей и от типа дома. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.



«Расчет платы будет зависеть от количества зарегистрированных в каждой квартире. На наш взгляд, это является справедливым подходом, потому что продуцируем мусор мы все, поэтому абсолютно некорректно привязывать оплату за мусор к каким-то другим факторам», - сказал он, сообщает УНИАН.



По его словам, появление отдельной услуги по вывозу мусора обусловлено тем, что с 10 июня полноценно вступил в силу Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Новый закон не предусматривает, что в услугу по управлению многоквартирными домами входит вывоз ТБО.



Пантелеев отметил, что плата будет зависеть не только от количества зарегистрированных, но также от средней нормы накопления отходов в зависимости от типа дома и от тарифа предприятия, которое вывозит мусор. К примеру, норма накопления отходов у общежитий составит 1,39 куб. м, у домов с мусоропроводами – 1,93 куб. м, у домов без мусоропроводов – 2,15 куб. м, а тариф коммунального предприятия «Киевкоммунтранс», победившего в конкурсе по вывозу отходов, составляет 115,09 грн за куб м.



По словам замглавы КГГА, в среднем тариф составит 20-25 грн за одного человека в месяц, то есть существенного увеличения по сравнению с предыдущим тарифом, который основывался на площади квартиры, не произойдет.



Таким образом, теперь тариф на содержание придомовой территории станет меньше, поскольку в него не будет включена услуга по вывозу мусора, добавил Пантелеев.



Замглавы КГГА признал, что в столице существует проблема по регистрации фактически проживающих людей. Поэтому он призвал киевлян добровольно известить власти о действительном количестве проживающих, чтобы не привести к перенакоплению ТБО в мусорных баках.



«Та нормативная база, которая готовится Минрегионом, которая будет регламентировать процесс начисления платы за услугу, она содержит в себе фактическое проживание, но мы начинаем работать уже сейчас. Мы обращаемся к киевлянам с просьбой добровольно прислать нам информацию о том, сколько у них проживает человек. Это сделает начисление по каждому дому сбалансированным, это не даст тарифу безосновательно изменяться в большую сторону», - сказал он.



По его словам, соответствующую информацию жители столицы смогут предоставить в свободной форме в один из 70 центров коммунального сервиса.

