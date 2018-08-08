Полиция квалифицировала нападение на Муравицкого как мелкое хулиганство

Полиция квалифицировала нападение на журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, как "мелкое хулиганство", сообщает во вторник сайт "Громадское радио" ("Общественное радио") со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Житомирской области Аллу Ващенко.



Накануне адвокат Андрей Доманский сообщил, что журналиста Василия Муравицкого облили зеленкой на выходе из суда в Житомире. В этот день Королёвский районный суд Житомира оставил Муравицкого под домашним арестом, отклонив ходатайство прокуратуры.



"Предварительно Нацполиция Житомирской области квалифицировала инцидент с обливанием Василия Муравицкого зеленкой как административное правонарушение. В единый реестр досудебных расследований инцидент внесли по статье 173 кодекса об административных нарушениях "мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.



Муравицкий в комментарии "Общественному радио" заявил, что не прошел обследование нанесенных ему травм. "Вчера нам отказали в обследовании, у них уже закончился рабочий день. А проходить осмотр можно только в судебно-медицинской лаборатории, потому что справки из больницы не принимаются во внимание судом", — приводит слова Муравицкого сайт.



Журналист заявил, что намерен добиваться от полиции расследования инцидента.



Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В конце июня Житомирский суд отпустил Муравицкого под домашний арест до 25 августа.



МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.



Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами. Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

