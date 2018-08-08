В Одессе крыса укусила за ногу женщину прямо в пиццерии

В Одессе женщину укусила крыса за палец ноги прямо в помещении пиццерии. Об этом сообщает дочь пострадавшей, Татьяна в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.



По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии "Олио" на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.



Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.

