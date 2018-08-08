Под Черниговом солдат заступил на караул и покончил с собой

В Черниговской области во время несения караула совершил самоубийство солдат-срочник учебного центра Сухопутных войск ВСУ №169. Инцидент произошел в поселке Десна Козелецкого района, сообщил учебный центр "Десна" утром 8 августа на своей страничке в Фейсбуке.



По мнению пресс-службы центра, ничто не свидетельствовало о суициде. Военнослужащий попросту сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Выясняются причины самоубийства.



"Уважаемые военнослужащие срочной, контрактной службы, офицеры ВСУ! Помните - нет безвыходных положений! Вы всегда сможете найти поддержку и помощь рядом! Самая главная ценность в мире - жизнь! Поэтому не торгуйте им там по дешевке, не укорачивайте себе век под эмоциями, дайте шанс своей судьбе вас сохранить!", - призвали в пресс-службе центра.

