Акции Tesla выросли на 7% после сообщения Маска в Twitter

Предприниматель заявил о намерении сделать компанию частной, и эти слова вызвали столь бурную реакцию рынка, что биржам пришлось остановить торги.



Маск написал, что намерен сделать Tesla частной, .Генеральний директор компании Tesla Маск сообщил, что рассматривает возможность преобразования Tesla из публичной компании в частную, когда цена акций достигнет 420 долларов за штуку.



Для этого ему необходимо выкупить все акции компании, но соответствующее финансирование, по словам Маска, уже обеспечено.



После этого ценные бумаги компании-производителя электромобилей резко выросли на 7% за несколько минут, а биржи приостановили торги.



Акции Tesla начали расти еще утром 7 августа, во время открытия торгов и на фоне решения Саудовской Аравии инвестировать в компанию от 1,7 до 2,9 млрд долларов. Торги начались с отметки в 341,99 долларов за акцию и сначала выросли примерно до 358 долларов, а затем твиты Маска дошли до 367 долларов за штуку.



Чтобы выкупить компанию с биржи при цене 420 долларов за акцию, Маску нужно 82 миллиарда долларов. По словам предпринимателя, он уже нашел на это деньги.



В дальнейшем Маск объяснил, что у него нет решающего голоса в компании, и подчеркнул, что "его не будет ни у кого из акционеров" в случае изменения статуса компании. Предприниматель намерен создать фонд, который позволит любому инвестировать в Tesla. Такой фонд уже существует в другой его компании - SpaceX. Нынешним инвесторам предложат или обменять свои акции на частные, либо продать их за 420 долларов за штуку.



Указанная цена за акцию, что составляет 420 долларов, на 22,8% выше цены на момент закрытия торгов в понедельник. При такой цене стоимость сделки будет превысит 71 млрд долларов, что делает ее одной из крупнейших сделок такого рода. Сейчас Tesla стоит примерно 58 млрд долларов. Маску принадлежит почти 20% компании.



Официальная позиция компании по этому вопросу пока не обозначена. Аналитики называют возможную трансформацию Tesla из публичной компании в частную "невероятным и удивительным развитием".



Вскоре после твитов на сайте Tesla появился официальное письмо от Илона Маска. Он написал, что считает этот вариант лучшим для продвижения вперед.



Также, по словам Маска, компания испытывает огромное давление из-за ежеквартальных отчетов о прибылях, а размещение на бирже дает большому количеству людей возможность атаковать компанию.

