В Украине в четверг и в пятницу будет тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 9 августа, погодные условия восточной Европы, в том числе и Украины, будет формировать антициклон над Беларусью, поэтому ожидается сухая и теплая погода, хотя утром в большинстве областей, кроме юга, будет довольно свежо. В четверг в Украине без осадков, ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 15-20°, днем 27-32°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве с 1881 года, в день 9 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 37,7 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая – на отметке 7,0 градусов выше ноля ночью в 1899 году.



В пятницу, 10 августа, в Украине также без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17 °, на Закарпатье и побережье морей 16-21°; днем 26-31°, на Закарпатье до 34°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.



8 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.

