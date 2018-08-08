Налоговый инспектор предстанет перед судом за взятку 20 тысяч долларов

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении следователя ГУ ДФС в Киевской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 20 тыс. долларов США. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает УНН.



“Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению следователя второго отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований Киево-Святошинской объединенной ГНИ Главного управления ГФС в Киевской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 20 тысяч долларов США от руководителя одного из обществ”, - говорится в сообщении.



Как отмечается, подозреваемый получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пообещал не препятствовать хозяйственной деятельности общества, которое якобы уклонялось от уплаты налогов.



Прокуратура квалифицировала действия работника органа фискальной службы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере). По завершении досудебного расследования в уголовном производстве прокурор направил обвинительный акт в Святошинский районный суд г.Киева для рассмотрения по существу.



За подобные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

