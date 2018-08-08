«Челси» совершит трансферный рекорд

Лондонский «Челси» сделает Кепу Аррисабалагу из испанского «Атлетика» самым дорогим вратарем в истории футбола. Об этом сообщает Marca.



По информации издания, англичане активировали пункт в контракте голкипера о выкупе за 80 миллионов евро. Деньги уже были перечислены на счета Ла Лиги, после чего поступят в распоряжение клуба из Бильбао. 8 августа Аррисабалага прибудет в Лондон для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.



Баск станет заменой Тибо Куртуа, который бойкотирует тренировки команды и хочет покинуть «Челси». Бельгийский вратарь желает продолжить карьеру в мадридском «Реале» и своими действиями пытается вынудить руководство лондонского клуба совершить трансфер.

