Гендиректор JPMorgan назвал биткоин мошенничеством

Генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон выступил с критикой в сторону биткоинов, назвав такую валюту мошеннической и неинтересной. Об этом сообщает Financial Express.



"У истории с криптовалютами заведомо плохой конец - она потерпит крах. Это – мошенничество", - заявил он.



По словам Даймона, если бы сотрудник JPMorgan начал торговать биткоинами - он бы уволил его, немедля. "По двум причинам: это против наших правил, и они (биткоины) опасны", - добавил гендиректор JPMorgan.



Он также отметил, что не имеет никакого интереса к криптовалютам. Правительство не в силах контролировать этот рынок, поэтому криптовалюты нужно запретить, подчеркнул Даймон.

