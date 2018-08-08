В базу "Миротворец" попала лауреат Нобелевской премии по литературе

В базу "Миротворца" попала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Об этом говорится на сайте базы.



Причиной попадания в "Миротворец" стала пропаганда, направленная на разжигание межнациональной розни и минипулирование общественно значимой информацией.



В июле 2016 выступая в Нью-Йорке Алексиевич сделала противоречивое заявление что исключительно украинцы были виноваты в Холокосте на территории Беларуси, заявив, что "каратели, которые работали на территории Беларуси, были все с Украины. И более того, не только в Литве, там, в Латвии уничтожали, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине".



Светлана Алексиевич - советская и белорусская русскоязычная писательница и публицист. Лауреат многих международных литературных премий. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года за "полифонические тексты, которые являются памяткой страдания и храбрости в наше время".



Свои произведения пишет на русском языке. Была членом КПСС.

