Посол Южной Осетии заявил о готовности Цхинвала отразить любую агрессию Тбилиси

В Южной Осетии полагают, что в Тбилиси не исключают новой попытки вернуть республику в состав Грузии с помощью силы, однако в Цхинвале готовы отразить любую агрессию. Об этом заявил посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев в интервью ТАСС, приуроченном к 10-й годовщине начала грузинской агрессии.



"Мы всегда говорили, что хотим жить в дружбе с нашими соседями, в том числе и с южными. Но сегодня Тбилиси на контакт не идет, - сказал он. - И то, что Грузия не идет на такой важный шаг, как подписание соглашения [о взаимном неприменении силы], не говорит о ее благих намерениях. Это говорит о том, что, возможно, такие планы [нового вооруженного конфликта] в Грузии не исключаются".



"Однако сегодня это вряд ли возможно осуществить, потому что на территории Южной Осетии находится достаточное количество контингента российских вооруженных сил, которые вместе с нашими вооруженными силами способны были бы отразить любую агрессию, - отметил посол. - Мы к этому готовы. Не хотим, но готовы".



Дипломат добавил, что со времени конфликта с Грузией в 2008 году в республике произошли значительные изменения. "Сегодня республику не узнать - восстановлено множество, сотни объектов, люди получают достойную зарплату, которую можно сопоставить с регионами России, а наши дети имеют возможность учиться в лучших вузах РФ, - отметил он. - У нас открываются театры, ремонтируются и появляются новые больницы".



"Все перемены невозможно перечислить в одном интервью. Приезжайте к нам и посмотрите на все своими глазами", - призвал Гассиев.



В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

