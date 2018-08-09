Двухконтурные или одноконтурные газовые котлы: что выбрать?

Проблемы с отоплением и перебои с горячей водой заставляют жителей многоквартирных домов искать альтернативные варианты. Владельцам частных домов нужно вообще самостоятельно обеспечить свой дом благами цивилизации.



В обоих случаях необходимо приобретать специальное оборудование. И вот тут начинается самое сложное – непосредственно выбор. Многие не знают, что лучше заказать в интернет-магазине Sp-climate: одноконтурные газовые котлы и бойлер или же двухконтурные варианты?



Чем они отличаются?



А дело здесь в возможностях. Оборудование с одним контуром может только обогревать дом, а для горячей воды нужно еще оборудование. Модель на два контура решает все проблемы сразу.



Чтобы точно определиться, что выгоднее, нужно разобраться с особенностями каждого варианта.



Котел с одним контуром + бойлер



• Довольно сложный монтаж, поскольку нужно подключать сразу 2 элемента.

• Возможность нагревания максимального количества воды и ее использования без ограничения.

• Не нужно ждать после открывания крана, пока потечет горячая вода. Не стоит переживать о мощности струи и изменении температуры.

• Периодически бойлер будет включаться, чтобы поддерживать жидкость необходимой температуры, а это дополнительные расходы.



Модель на 2 контура



• По стоимости дешевле за предыдущий вариант.

• Нет таких сложностей с монтажом.

• Нагревается только необходимое количество воды.

• Из-за перепада давления мощность струи может измениться. Это же касается и температурного режима.



Что же тогда выбрать?



Поскольку большинство покупателей первый раз в жизни сталкиваются с приобретением, они не понимают, что лучше. Самостоятельно с этим разобраться сложно, лучше сразу обратиться к специалистам. К тому же не забывайте ориентироваться вот на такие моменты:



• количество точек водозабора;

• сколько человек в доме проживает и какое количество воды примерно необходимо;

• площадь дома.



Совет: не пытайтесь экономить или брать максимальные показатели. И тот, и другой вариант ни к чему хорошему не приведет. Так что тщательно все взвесьте и только тогда определяйтесь с котлом в интернет-магазине Sp-climate. Здесь сможете приобрести комплект или двухконтурную модель. Позаботьтесь о тепле и уюте своего дома на долгие годы.



