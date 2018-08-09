Россия назвала "драконовскими" новые санкции США

Посольство России в США назвало "драконовскими" санкции, которые накануне анонсировал Госдепартамент в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном на сайте ведомства.



"Санкционная машина США набирает обороты. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало... В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "вине России", - сообщает посольство.



Также российские дипломаты заявили, что Москва "неизменно выступает за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказания виновных".



Напомним, Госдепартамент США накануне анонсировал введение новых санкций против России в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Эти санкции вступят в силу 22 августа. Сообщается, что, среди прочего, вводится запрет на экспорт в РФ товаров, используемых в сфере национальной безопасности. Речь идет об электронных устройствах, применяемых в авиации.



Также сообщалось, что США требуют от России в течение ближайших трех месяцев предоставления гарантий неприменения химического оружия.

