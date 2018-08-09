Суд отказался передать Савченко на поруки

Апелляционный суд Киева отказался передавать народного депутата Надежду Савченко на поруки и оставил ее под арестом до 7 сентября. Об этом в четверг, 9 августа, сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает УНН.



"Апелляционные жалобы удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева отменить. ...Новое решение, которым удовлетворить ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ, согласованное с прокурором военной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения Савченко - удовлетворить. Продлить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно - до 7 сентября 2018 года", - огласил решение судья Присяжнюк.

