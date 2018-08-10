Компания Anki представила милого домашнего робота Vector

За последние несколько лет многие компании из разных стран мира представили собственных домашних роботов разных форм и размеров. Теперь их список пополнила американская компания Anki, которая выпустила смышленого маленького робота, получившего имя Vector.



Как пишет CNet, гусеничный робот, который помещается на ладони, предназначен для общения с хозяевами и, в отличие от более крупных и продвинутых собратьев не может помогать в домашних делах. По своему функционалу он во многом напоминает "умную" колонку: Vector может отвечать на вопросы, сообщать прогноз погоды, устанавливать таймер обратного отсчета или даже играть с людьми в блэкджек.









Что касается технических характеристик робота, то он оснащен небольшим IPS-дисплеем, на котором отображаются его эмоции и иные данные, четырехъядерным процессором Qualcomm и четырьмя микрофонами, которые позволяют ему определять, в каком направлении находится владелец, зовущий робота. Также гусеничный робот получил HD-камеру с поддержкой распознавания лиц – после регистрации робот будет узнавать владельца и называть его по имени, а по команде он сфотографирует хозяина. Наконец Vector оснащен сенсорами касания, лазерным дальномером и датчиками, которые не позволяют ему упасть с края стола.



По словам разработчиков, в будущем функционал робота будет расширен: он получит поддержку функции обмена сообщениями с домочадцами, а также сможет управлять "умными" домашними приборами. Получить наглядное представление об облике и возможностях робота можно благодаря демонстрационному видео на YouTube.



Ожидается, что Vector выйдет на рынок США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии в октябре. В США стоимость робота составит 249 долларов, а желающие сэкономить могут оформить предзаказ на платформе Kickstarter, где Vector доступен за 199 долларов.

