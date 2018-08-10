Суд на Украине продлил арест Александра Ефремова до 7 октября

Старобельский районный суд Луганской области Украины продлил срок содержания под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной раде Александра Ефремова. Об этом сообщил в четверг телеканал "Интер". "Продлить меру пресечения Ефремову в виде содержания под стражей до 7 октября", - огласил решение председательствующий судья Александр Пелых.

Два депутата Рады от "Оппозиционного блока" просили изменить меру пресечения и отпустить Ефремова на поруки, но суд отказал им. Определенный ранее срок ареста экс-лидера Партии регионов истекал 13 августа.



Дело против Ефремова суд начал рассматривать 16 января 2017 года.



В первый раз глава фракции Партии регионов был задержан 14 февраля 2015 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением, но спустя год освобожден под залог. Летом 2016 года Ефремова вновь задержали, ему было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а 4 января 2017 года Генпрокуратура направила обвинительный акт против него в суд. Политик обвиняется в государственной измене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности провозглашенной Луганской народной республики. Ефремов свою вину не признает.

