Делом Холодницкого займется СБУ

Расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого займется СБУ. Об этом в эфире программы "Сейчас уже" на телеканале "Громадське" сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.



По его словам, когда информация о расследовании по делу главы САП попала в публичную плоскость, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ. Но как отметил Сытник, сейчас последних оттуда "выбросили".



"К сожалению нас из этой группы уже выбросили. Передали дело в СБУ часть дела. Фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - пояснил он.

