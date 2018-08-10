В Египте нашли сыр возрастом более 3200 лет

Ученые из итальянского университета Катании, нашли сыр, возраст которого превышает 3,2 тысячи лет. Его изготовили из коровьего, овечьего и козьего молока, об этом сообщает египетская газета Йоум7.



Специалисты из Италии в сотрудничестве с Каирским университетом изучали остатки сыра, который изготовили в 1290 — 1213 годах до нашей эры.



В продукте обнаружили бактерии, которые предположительно вызывали в Древнем Египте "средиземноморскую лихорадку". Болезнь поражала домашний скот и людей и сопровождалась сильной слабостью.

