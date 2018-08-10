В Украину возвращается жаркая погода

В ближайшие сутки характер погоды в Украине кардинально не изменится: довольно прохладные ночи, теплые дни, без осадков, лишь на запад страны атмосферный фронт из Центральной Европы принесет увеличение облачности и дождь, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков, лишь ночью на крайнем западе, днем в большинстве западных областей кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; на Закарпатье ночью 20-23°, днем 31-33°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 августа самая высокая температура днем была +34,7 в 1992, 2015 годах, самая низкая ночью +8,4 в 1919, 1956 годах.



12 августа - без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкий области местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 12-17°, на Закарпатье и побережье морей до 20°; днем 27-32°, в западных (кроме Закарпатья) областях 23-28°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.



10 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 25°.