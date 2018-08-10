Вкус, качество и ценность в каждой светлой капле

Бокальчик освежающего напитка с игристой пенкой приятно выпить как в жаркий летний денёк, так и тихим зимним вечером.



Польза его выше, чем у хмельного, солодового собрата. Благодаря характерным нюансам приготовления при употреблении создаётся фруктовое и пряное послевкусие.



Полезные свойства



О преимуществах белого пива можно рассказывать часами, ведь оно является нефильтрованным, чем заслужило особую любовь гурманов всего мира с давних времён. В старину все пенные напитки были лишены технологий фильтрации и пастеризации, а современный интерес к «живому» пиву – возвращение к историческим ценностям.



Особенностью приготовления белого эля является тип брожения. При производстве применяют два вида дрожжей:



• «Верховые» отличаются своей работоспособностью при 20–25 °C и являются основой для нефильтрованного пива.

• «Низовые» предпочитают низкие температуры и перестают функционировать при поднятии показаний термометра до отметки в 15–17 градусов. Ранее такой вид варили только в зимний период, но мировой рынок современности осуществляет поставки лагера почти повсеместно, только 5% приходится на «живой» напиток.



Большое количество аминокислот, содержащихся в белом пиве, существенно улучшают процессы пищеварения, помогая организму избавиться от токсинов и шлаков. Витамины группы B и достаточный процент аскорбиновой кислоты имеют положительное воздействие на ускорение процессов обмена веществ и на нервно-рефлекторную регуляцию, а также активно участвуют в работоспособности центральной и периферической нервной системы. Его рекомендуют людям с заболеваниями сердца и сосудов, но в строго ограниченных количествах.



Белое пиво содержит микро- и макроэлементы: магний, кальций, цинк, медь, хром, селен и многие другие вещества.



Преимущества хмеля состоят в противовоспалительных и бактерицидных свойствах. К тому же содержание кислоты под названием гумулон препятствует разрушению костной ткани, укрепляя также стенки сосудов.



Говоря о пшенице, можно сформулировать её полезные свойства в пиве таким образом:



• повышенное содержание клетчатки, благотворно влияющей на желудочно-кишечный тракт;

• препятствует формированию жировых клеток;

• пектины затрудняют развитие слизистых процессов и помогают в заживлении различных воспалений;

• оказывает смягчающее действие на кожу;

• способствует укреплению костей и суставов;

• дарит энергию тканям;

• обеспечивает усиленную работу мозговых клеток.



Разнообразие названий и классификация



Игристое пшеничное пиво, в отличие от других сортов, обладает удивительной высоты пеной и специфическим мутноватым оттенком.



Фруктовый аромат считается неизменным элементом этого вида. В зависимости от места производства, различают следующие сорта напитка:



• Австрийское Weizenbier – пшеничное, или Weissbier – белое. Изюминкой считается кисловатый привкус.

• Бельгийское – его варят из не пророщенного пшеничного зерна, ячменного солода и добавляют малую толику овса, кориандра, апельсиновой кожуры, что придаёт напитку незабываемый вкус.

• Голландское – знаменито технологией добавления дополнительной порции дрожжей непосредственно в бутылку для двухэтапного брожения.

• Немецкое, или Вайсбир (Weissbier) обладает приятной кислинкой с нотками горечи хмеля. Завершает композицию сложное сочетание пряных ароматов гвоздики, ванили, зелёных яблок и чернослива.



Последний сорт подразделяется на формы, связанные с месторасположением пивных заводов: берлинское – из ячменя и пшеницы, Вайценбок – обладает крепким солодовым вкусом, Дункель – тёмное.



Белое пиво, не подвергающееся процессам фильтрации, хранится относительно мало, и в дальнейшем его ценные свойства теряются. Поэтому пить пенный напиток необходимо свежим и холодным, для сохранения пользы, вкуса и цвета.



