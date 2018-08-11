В США разбился угнанный пассажирский самолет

Пустой самолет авиакомпании Horizon Airlines разбился в штате Вашингтон в США в пятницу вечером по местному времени после того, как был украден сотрудником из международного аэропорта Сиэттл-Такома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.



По словам источника в сфере авиации, командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло истребители для сопровождения самолета. В департаменте шерифа округа Пирс сообщили, что два истребителя F-15 не причастны к крушению.



Авиакатастрофа произошла на острове Кетрон, который находится к юго-западу от Такомы. На маленьком острове проживает около 20 жителей.



"Самолет Horizon Airlines разбился на острове Кетрон. По предварительной информации, механик неустановленой авиакомпании украл самолет. Трюки в воздухе или недостаток навыков летать вызвали крушение на острове", - отметил шериф Пол Пастор.



Сотруднику, который украл самолет, 29 лет, он из округа Пирс. В департаменте шерифа его назвали "суицидальным". Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом.



"Большинство террористов не делают петли над водой. Возможно, развлечение пошло совсем не так", - сказал шериф.



На место аварии отправились правоохранители и береговая охрана США.



Авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что на борту не было пассажиров.

