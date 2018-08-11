В Украине за год появилось почти 2000 тысячи наркоманов

За первое полугодие 2018 года в Украине появилось 1948 наркоманов. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило в ответ на запрос УНН.



Согласно данным Минздрава, за аналогичный период 2017 было зафиксировано 1999 новых случаев наркотической зависимости. Также в 2018 году был зафиксирован 13 941 новый случай хронического алкоголизма, в то время как в 2017 году таких случаев было 13 186.



Соответсвенно, в 2018 году обнаружили 1187 новых случаев заболевания психотическими алкогольными расстройствами, а в 2017 году нашли только 1082 таких прецедентов. При этом за псоледние пять лет вдвое уменьшилось количество преступлений, совершенных под действием алкоголя.



Чаще всего под действием алкоголя люди совершают преступления против собственности. Всего за последние пять лет таких преступлений насчитывают 54 231 случаев. На втором месте - преступления против жизни и здоровья человека (41 915), на третьем - авариии на дорогах (9 122).

