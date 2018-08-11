ВАКС должен заработать до конца года - ЕС

В Евросоюзе расценивают принятие в Украине законодательства с целью создания высшего антикоррупционного суда как позитивное событие, отвечающее ее международным обязательствам и интересам украинских граждан и предприятий, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).



"Это знаменует собой значительный шаг в важнейшей для Украины борьбе с коррупцией, которая является ключевым компонентом соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и вытекает из украинских обязательств, взятых во время саммита ЕС-Украина 9 июля в Брюсселе", - говорится в заявлении, распространенном вечером в пятницу.



В документе подчеркивается необходимость того, чтобы все будущие антикоррупционные институты "были полностью независимыми и выполняли свои задачи без неуместного влияния". Для этого важно, отмечается в коммюнике, "чтобы неподкупность и авторитет офиса специального прокурора по борьбе с коррупцией и его флагманская роль поддерживались и укреплялись".



"Мы с нетерпением ожидаем, что суд начнет полностью функционировать до конца года, как это намерены обеспечить власти", - сказано в заявлении представителя ЕВС.



В документе указывается на важность поддержки антикоррупционной борьбы населением страны. "Европейский союз готов содействовать этому процессу", - обещают в Брюсселе.

