Жаркая и сухая погода сохранится на большей части территории Украины

В ближайшие сутки на большей части территории Украины сохранится жаркая и сухая погода, лишь в западных областях более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В воскресенье в западных областях дожди, грози, ночью местами сильные ливни, град, шквалы 17-22м/с; на остальной территории без осадков, лишь днем в большинстве северных и в Винницкой области местами небольшой дождь, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°, в горных районах 18-23°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 августа самая высокая температура днем была 36,1 в 2010 году, самая низкая ночью 8,4 в 1910 году.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днём 28-33°, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 22-27°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

11 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре, в пределах, Киева 24°.