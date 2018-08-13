Тука заявил об угрозе потери государственности

Украина рискует потерять государственность, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью порталу "Апостроф". По мнению замминистра, российское присутствие в Азовском море грозит Украине потерей портов в Черном и Азовском морях. "Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу", — отметил он.

Тука также добавил, что в ближайшее время Киев может лишиться не только двух морей, но и государственности.



"У нас есть реальная угроза потерять государственность, и не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", — заявил он.



По утверждению украинского Министерства инфраструктуры, Россия в период с конца апреля по середину июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив. Замглавы МИД страны Елена Зеркаль позднее заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.



Ранее заместитель директора ФСБ генерал армии Владимир Кулишов рассказал в интервью РИА Новости о провокационных действиях против российских объектов в акватории Черного моря, прилегающей к Крыму.

