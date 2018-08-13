В Минфине России назвали новые санкции США "несмертельными"

Москва в ответ на новые санкции со стороны Вашингтона продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и будет увеличивать расчеты в национальной валюте.



Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новые санкции США будут “неприятным, но несмертельным” событием для российской экономики.



В эфире телеканала Россия 1 он отметил, что экономика РФ за последние годы адаптировалась к ограничительным мерам. По словам министра, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.



Он также заявил, что Москва в ответ на возможные новые санкции со стороны Вашингтона продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги. Помимо этого, по его словам, Россия также будет увеличивать расчеты в национальной валюте. Также Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью.



Как сообщалось, Госдеп США заявил о намерении ввести новые санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.



Новые меры планируют ввести в два этапа. На первом предусмотрен запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Если российская сторона не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, последует второй этап. Вашингтон обещает понизить уровень дипломатических контактов, запретить авиакомпании ​Аэрофлот летать в США, а также сократить до минимума взаимную торговлю и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.



Москва официально заявила, что не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил введение новых санкций с объявлением экономической войны.

