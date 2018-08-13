Лавров: "нормандская четверка" может собраться после выполнения прежних договоренностей

Новая встреча в нормандском формате может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей. Об этом в воскресенье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы за то, что "нормандская четверка" работала активно, но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются.

Мы приводили много раз примеры, связанные с саммитом "нормандской четверки" в 2015 году в Париже и потом в 2016 году в Берлине. В ходе этих саммитов была достигнута договоренность очень конкретная, сами лидеры на карте обозначили три населенных пункта, в которых должно было состояться разведение сил и средств", - сказал Лавров.



По словам министра, разведение сил и средств произошло в первых двух населенных пунктах, однако этого не произошло в третьем, где украинская сторона под любым предлогом пытается сорвать договоренность. В частности, украинская сторона заявляла, что для этого необходимо семидневное соблюдение режима тишины. "Миссия ОБСЕ уже 22 раза объявляла, что семидневный период полной тишины зафиксирован, украинские представители тут же говорили, что это статистика ОБСЕ и они насчитали пару тройку выстрелов", - отметил Лавров.



Глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что Киев полностью не выполняет вторую договоренность, достигнутую в Париже по формуле Штайнмайера о возможности введения в силу закона об особом статусе Донбасса. "Поэтому мы попросили наших коллег, которые хотят "нормандскую четверку" вновь собирать на высшем уровне все-таки хотя бы из уважения к главам государств сделать это после того, как предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь", - сказал Лавров.

