В Германии теперь можно будет показывать Гитлера в видеоиграх

Ассоциация представителей немецкой игровой индустрии GAME 9 августа объявила о том, что власти Германии сняли запрет на нацистскую символику в компьютерных играх. Об этом со ссылкой на заявление ассоциации сообщает Meduza.



Глава ассоциации GAME Феликс Фальк отметил, что запрет на нацистские символы в играх действовал в стране с 1992 года, момента выхода игры Wolfenstein 3D, шутера про борьбу с нацистами. Нацистскую символику, в соответствии с уголовным кодексом, можно было показывать только в фильмах или книгах в художественных и научных целях.



По словам Феликса Фалька, отмена запрета является важным шагом для игр в Германии. "Мы долгое время проводили кампанию за игры, чтобы в конечном итоге было разрешено играть равную роль в социальном дискурсе. Компьютерные и видеоигры уже много лет признаны элементом культурной среды, и это последнее решение постоянно подчеркивает признание с точки зрения использования неконституционных символов", - отметил он.



Однако производителям игр все равно необходимо будет получать разрешение на использование нацистских знаков. Его будет давать регулятор игровой индустрии USK, который проверяет компьютерные игры перед выходом на рынок и присваивает им возрастной рейтинг. В USK отметили, что такое разрешение будет даваться в случае, если это будет оправдано характером игры.



Отметим, что до отмены запрета некоторые игры в немецкой версии цензурировались. В частности, чтобы не нарушать законодательство, в Wolfenstein II свастика на нацистском флаге заменена на вымышленный символ, Гитлеру "сбрили" усы, а другие персонажи называют его не фюрером, а канцлером.

