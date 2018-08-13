Стала известна дата боя Кличко - Льюис в Киеве

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Алина Шатерникова назвала дату выставочного боя между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом.



Об этом сообщает "Радио НВ".



По словам Шатерниковой поединок украинца и британца состоится в Киеве 2 октября, а вероятным местом его проведения станет Дворец спорта.



"Оба бойца сойдутся в ринге. Леннокс Льюис свое участие в конгрессе подтвердил, сейчас мы согласовываем все нюансы этого поединка, поэтому или в рамках вечера бокса 2 октября во Дворце спорта, или же на другой площадке, но эти две легенды в Киеве в ринге будут стоять друг против друга. Сейчас выясняем у обоих, кто в какой форме, для того чтобы определить количество раундов в этом бою", - рассказала Шатерникова в эфире Радио НВ.



Выставочный поединок между Кличко и Льюисом должен был состояться во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года в рамках благотворительного аукциона.



Ранее сообщалось, что поединок между украинцем и британцем оказался под угрозой срыва.



