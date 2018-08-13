Меркель примет Путина в замке Мезеберг 18 августа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 18 августа встретится с президентом России Владимиром Путиным.



Об этом сообщил в понедельник, 13 августа, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), пишет DW.



Встреча Меркель и Путина пройдет в замке Мезеберг - резиденции правительства ФРГ, расположенной неподалеку от Берлина, 18 августа. Темами переговоров станут "актуальные внешнеполитические вопросы": в частности, война в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также энергетическая сфера.



Предыдущий раз лидеры ФРГ и РФ встречались в Сочи 18 мая. Политики обсуждали ситуацию с Донбассом и аннексированным Крымом, а также проект "Северный поток - 2".