Украина подала новый иск в ЕСПЧ против России

Министерство юстиции Украины по состоянию на сегодня подало в Европейский суд по правам человека 6 исков против России. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в понедельник, 13 августа, передает 112.Украина.



«Уже на сегодняшний день поданы 6 межгосударственных заявлений против РФ со стороны Украины. Буквально в пятницу, 10 августа, было подано шестое заявление, о котором сегодня мы вам подробно расскажем. Оно касается политических политзаключенных», - сказал он.



Предыдущие заявления касаются событий, связанных с аннексией Крыма, массовыми нарушениями прав украинцев на полуострове (похищение, убийство, лишение свободы, нарушение права собственности, нарушение права на справедливый суд). Кроме того, в исках речь идет о событиях на Донбассе во время военных действий и массовых нарушениях прав человека со стороны РФ.



Пятый иск касается похищения украинских детей-сирот, вывезенных террористами из интерната в Луганской области.

