В Израиле пригрозили отказаться от Евровидения-2019

Израильский общественный вещатель Kan пригрозил премьер-министру страны Беньямина Нетаньяху отказаться от организации Евровидения-2019 в случае, если правительство не окажет финансовую помощь. В частности - имеется ввиду необходимая сумма для гарантированного депозита. Об этом пишет The Times of Israel.



Речь идет о 12 миллионах евро, которые необходимы для депозита. Известно, что ранее правительство страны отказывало вещателю в финансовой помощи.



"Общественный вещатель Каn предупредил премьер-министра (Израиля - ред.) Беньямина Нетаньягу, что откажется от организации Евровидения, если правительство не поможет с 12 миллионами евро для гарантированного депозита", - сказано в сообщении.



Известно, что при отказе правительство Израиля сослалось на ежегодный бюджет Kan, который якобы располагает достаточными средствами для покрытия всех расходов по Евровидению.



Также чиновники полагают, что требования вещателя преследуют цель увеличения собственного бюджета.



В письме вещатель отметил, что конечный срок для перевода правительством средств - 14 августа.

