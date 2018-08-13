Вайкуле посоветовали отказаться от выступлений в России из-за слов о Крыме

Продюсер Иосиф Пригожин предложил артистке Лайме Вайкуле не давать концертов в России.



«Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать», — заявил продюсер.



По его словам, заявление певицы оскорбило «огромное количество ее поклонников».



В субботу, 11 августа, Вайкуле дала интервью, в котором ее спросили, согласилась ли бы она посетить Крым с гастролями. «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — ответила певица, у которой латвийское гражданство.

