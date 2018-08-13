В Днепре у инкассаторов отобрали 500 тысяч гривен

В понедельник, 13 августа, в Днепре на улице Космической неизвестные на Mitsubishi Lancer с номерами Свадьба напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин полмиллиона гривен. Об этом сообщает Информатор.



По словам очевидцев, двое мужчин на ВАЗ ездили по торговым точкам и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали выручку в сигаретном ларьке на остановке на Космической и собирались уезжать на следующий адрес, на них было совершено нападение.



По словам правоохранителей, в результате нападения завязалась драка и в итоге нападающие, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и уехали вниз по Космической. Водитель ВАЗа бросился догонять Mitsubishi. Но далеко уехать ему не удалось - на парковке, через которую он поехал, ВАЗ столкнулся с Москвичом. В ДТП никто не пострадал.



После ограбления в городе объявили план-перехват. Однако спустя время его сняли. Автомобиль грабителей пока найти не удалось.

