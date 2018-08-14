WP: в США уволили сотрудника ФБР, обещавшего помешать Трампу стать президентом

Сотрудник ФБР Питер Стржок, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом, был уволен из бюро в пятницу, 10 августа. Об этом в понедельник сообщила газета Washington Post со ссылкой на адвоката Стржока.



В связи с увольнением адвокат напоминает, что проработавшего 22 года в бюро Строжка в качестве дисциплинарного взыскания отстраняли от работы на 60 дней. "Решение уволить агента Стржока является не только отступлением от обычной практики в бюро, но и противоречит словам директора Кристофера Рея в Конгрессе и его заверениям, что ФБР будет руководствоваться установленным порядком при решении кадрового вопроса", - заявил адвокат Стржока Эйтан Гёльман.



Поводом для начала расследования в отношении агента стала попавшая в СМИ электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом и заявлял также о намерении "остановить это".



В ФБР отказались комментировать газете информацию об увольнении. Стржок в последние годы занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых американскому лидеру связей с РФ.

