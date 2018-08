"Умное" водяное ружье само пополняет боезапас и заряжается от USB

Знакомые всем из детства водяные пистолеты и ружья представляют собой простые игрушки, способные подарить массу удовольствия в летний день. Немецкий стартап Spyra решил сделать водяные бои более технологичными и разработал умное водяное ружье Spyra One, а также запустил на Kickstarter кампанию по сбору средств на его производство.



Как пишет The Verge, при стрельбе Spyra One выпускает не привычную струю воды, а своего рода водяные пули объемом примерно 30 мл, которые поражают цель на расстоянии свыше семи метров. "Обоймы" ружья хватает на 25 выстрелов, а количество оставшихся "патронов" отображается на специальном дисплее на корпусе устройства.



Встроенный насос позволяет полностью зарядить ружье примерно за 14 секунд, опустив его ствол в воду. Встроенная батарея обеспечивает Spyra One примерно 45 циклов полного заполнения резервуара для воды, прежде чем ружье придется поставить на зарядку при помощи кабеля USB Type-C.



Получить наглядное представление об облике и возможностях футуристичной игрушки можно благодаря демонстрационному видеоролику.