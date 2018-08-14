Ирак не намерен полностью выполнять антииранские санкции США

Власти Ирака отказались от использования долларов в торговых операциях с Ираном, но не намерены выполнять все антииранские санкции США. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.



"Наши обязательства в случае с Ираном заключаются в отказе от использования долларов США в транзакциях, а не приверженность [всем] американским санкциям", - цитирует политика телеканал Al Sumaria.



Ранее руководитель иракского кабмина Хейдар аль-Абади заявил, что Багдад против антииранских санкций, но вынужден их соблюдать. В свою очередь президент Фуад Маасум отметил, что иракские власти должны сохранить нейтралитет в американо-иранском противостоянии. Против односторонних рестрикций выступили ведущие шиитские политики Ирака, в частности вице-президент Нури аль-Малики. Позиция официального Багдада вызвала неоднозначную реакцию как в Тегеране, так и в политических кругах в арабской стране.



Позднее Совет национальной безопасности Ирака во главе с аль-Абади выступил с заявлением о необходимости сохранения стратегических отношений с Исламской Республикой и категорически отверг "ошибочные интерпретации" заявлений премьера относительно Ирана.



Первая часть американских санкций в отношении Ирана возобновила действие 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю- продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября, они затронут энергетическую отрасль Ирана, а также сделки, относящиеся к нефти, и транзакции с Центробанком страны. Кроме того, в начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что американские власти намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

